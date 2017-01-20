台中新光三越福袋 端出汽車大獎吸客
農曆新年到，為了炒熱買氣，各大百貨商場爭相展開「福袋」激烈戰，推出各項超值優惠福袋吸客！其中，台中新光三越今年福袋祭出市值逾60萬元的汽車大獎衝買氣，機會是500分之1，也是中台灣唯一端出汽車當福袋大獎的百貨業者；台中大遠百則開放1,000份福袋預購，最大獎項是16.8萬元的商品券。
而太平洋百貨豐原則推出雞年舒壓系「金雞福袋」，大獎以「Osim」紓壓健康好物，以及娛樂指數破表的「Sony-PS4」為主，讓民眾新年試手氣。
台中新光三越百貨去年底餐飲樓層大改裝、引進10多家主題餐廳以來，多家主題餐廳已成為排隊夯店，例如點點心、金子半之助等，為台中店帶進滿滿的人潮與錢潮，預期2017年的業績將大爆發。
新光三越百貨副總經理兼台中店長曹美虹表示，為了歡慶農曆新年到來，新光三越台中店推出限定福袋的應景活動，自本月25日起，持新光三越貴賓卡於當日過卡消費滿888元以上，即可扣100點貴賓卡點數加1,000元現金，預購並領取「2017雞年開運福袋兌換券」1張。
曹美虹表示，本月28日（大年初一）當天，持兌換券不僅可領取市價5,000元以上的超值福袋，還有機會抽中市價62.6萬元的三菱COLT PLUS智慧勁化汽車、市價42萬元的1克拉鑽石、喬山深感動按摩椅等大獎，限量500袋。
台中大遠百店長藍卓成表示，自1月21日至27日期間開放1,000個福袋預購，只要持全館當日單筆888元發票加2,000元現金即可預購福袋，內含2,000元商品券、200元紅利券及1張抽獎券，將於大年初一公開抽獎，幸運得主有機會獲得16.8萬元百貨商品券、膠囊咖啡機、圓鐵鍋等好禮。
(工商)
關鍵字：台中新光三越
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