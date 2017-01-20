中國將下調股指期貨保證金標準

新浪報導，中國計劃自1月25日結算時起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金標準，由目前合約價值的40%調整為20％。中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉保證金標準由40%調整為30%。

而自1月26日起，調整有關交易日內過度交易行為的監管標準，單日開倉交易量超過20手，即構成日內開倉交易量較大的異常交易行為。之前監管標準為單日開倉交易量超過10手即構成異常交易行為。

(工商)