漁業3法今上路 罰款最高3000萬元
台灣遠洋漁業實力驚人，卻也屢屢傳出違法問題，去年火速通過的遠洋漁業3法，於今（20）日正式施行，不但將外籍船員列入管理，罰則也提高從100萬到3000萬元，盼以嚴法管控遠洋漁業，並盡速解除歐盟對台灣的黃牌警告。
《遠洋漁業條例》、《投資經營非我國籍漁船管理條例》修正草案、《漁業法》部分條文修正草案，去年7月立法院通過公布後今日正式施行，規範對象除「經營者及從業人」外，並將「我國人」、「進入我國港口之非我國籍漁船」、「遠洋漁業相關業者」及「非我國籍船員之仲介機構」納入管理。
修法也提高罰則，依照漁船噸級別與違規態樣，罰鍰從100萬到3000萬元不等，並搭配收照、廢照及沒入漁獲、漁具、漁船等；另對重複違規則有加重核處機制，原則依第一次違規之罰款核處1.5倍罰款。
漁業署指出，我國整體遠洋漁業平均年產量超過80萬公噸，總產值逾430億元，外銷比例占70%以上，為世界重要公海捕魚國之一，盼此次立法，強化遠洋漁業的管理。
(中時)
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