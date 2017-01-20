地下簽賭站像小型公司 雇8員工月賺百萬
黃姓男子在汐區某民宅經營地下簽賭網站，接收大台北地區各下線的簽單，包括台灣「大樂透」、「今彩539」、香港「六合彩」等近10種賭法均有收注，每天接收簽單超過200多張，因業務龐大，聘請余姓、陳姓等8名員工，以傳真機、網路雲端資料庫收件，忙進忙出宛如1家小型公司，自去年4月開始，經手的賭金超過1億元，每月平均獲利上百萬元。
大同分局經連月追查，昨天動員警力前往搜索，偵查隊隊長吳坤財指出，現場逮捕黃在內的9嫌，起獲各種簽單1000多張，另有3部傳真機、7台電腦，黃嫌因資金充足，管理嚴密，深獲各下游組頭信任，因此生意興隆，因資料太多，甚至找電腦高手，從事網路雲端的儲存工作，全案偵訊後，依賭博罪將眾嫌送辦。
(中時)
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