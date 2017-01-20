理事未出席卻領出席費 永靖農會理事長涉詐欺遭訴

彰化縣議員葉麗娟身兼永靖鄉農會理事長，因3年前果菜市場召開理事會議，1名理事未出席卻仍簽領出席費一案遭檢舉，遭彰化檢方依詐欺罪起訴。（資料照片）

彰化縣議員葉麗娟(左1)身兼永靖鄉農會理事長，遭彰化檢方依詐欺罪起訴。（謝瓊雲翻攝）

永靖鄉農會派系內鬨鬥爭，鬥出理事詐領出席費事件，2014年9月間農會果菜市場召開理事會議，87歲邱姓理事未出席，身兼理事長的彰化縣議員葉麗娟與魏姓總務課長，卻事先持簽到簿供其簽領2800元出席費，案經檢舉後被檢方依詐欺罪起訴；對此葉麗娟喊冤強調絕無共同犯意，是有心人士的政治操弄。

2014年9月30日，永靖農會果菜市場召開第17屆第10次理事會議，葉麗娟與魏女明知邱男因車禍身體不適無法出席，卻仍攜帶會議簽到簿先讓邱男簽名領取2800元出席費。

案經民眾檢舉告發後，由彰化縣調查站移送彰化地檢署偵辦，檢察官認定3人共同基於詐領出席費之犯意，行使登載不實文書，再以不實簽到簿核銷出席費用，涉嫌詐欺取財，為共同正犯，依詐欺罪起訴。

葉麗娟表示，理事會議9名理事、1名監事的出席費，一向經她用印後以支票預支，但她並未經手款項，總務讓未出席理事簽領出席費，是依過往慣例行事，也詢問過縣府農業處農會輔導科，該筆出席費是否需追回或可支領？承辦人員解釋若有對議案表示意見應可請領。

葉麗娟說，開會議案單純，魏女擔任總務20多年，去年屆齡退休，與高齡87歲的邱理事3人，絕不可能為了詐領2800元而有共同犯意，她也是去年案子被檢舉才知有此事，因不了解相關行政流程，希望司法調查清楚後，法官能還她清白。

(中時)