文化部證實 張鐵志接任駐英文化中心組長
文化部今天證實，文化、政治評論人張鐵志，將接任文化部駐英國文化中心組長，預計3月底前赴任。文化部表示，相信張鐵志有助於推動政府對外文化交流事宜。
有媒體報導張鐵志將接任駐英國文化中心組長，文化部今天也證實這項消息，文化部指出，張鐵志長年活躍於台灣文化界，在音樂、文學及公共領域都有耕耘。
文化部表示，張鐵志著有「聲音與憤怒：搖滾樂可能改變世界嗎」、「燃燒的年代：獨立文化、青年世代與公共精神」等書，相信有助於推動政府對外文化交流事宜。
另外文化部也提到，去年9月上任的駐巴黎文化中心主任連俐俐，也是文化部自學界網羅的人才，期盼各界未來能持續支持台灣對外的文化交流活動。1060120
(中央社)
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