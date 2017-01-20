水噹噹花漾迎新春 新春盆花花藝DIY
農曆新年到了，許多民眾會在家中布置插花或盆花增添年節喜氣，台中市水噹噹關懷協會20日在東區勞工服務中心，邀請10位花藝老師親自示範盆栽組合，吸引百位民眾動手DIY。
過年期間，許多人都會購買花卉盆栽應景增添喜氣，但常見的春節花藝大同小異，加上至市場選購一盆花卉、盆栽，動輒花費上千元，令許多民眾下不了手。
為幫民眾省荷包，台中市水噹噹關懷協會今天舉辦「水噹噹花漾迎新春活動」，邀請曾擔任花藝教授、現任台中市水噹噹關懷協會理事長的市議員邱素貞與李碧娥等10位花藝教授，現場指導民眾DIY，台中市農業局長王俊雄到場致意，
邱素貞表示，盆栽組合DIY花藝教學活動，以蝴蝶蘭、豹斑蝴蝶蘭、 鶯歌鳳梨、常春藤、香冠柏搭配金雞、小鞭炮等裝飾品為主要材料，經過動手改造，將單調的一株蝴蝶蘭裝飾成繽紛的盆栽，做出有創意的花藝盆栽組合，深具層次感與韻味，讓蝴蝶蘭更顯高雅。現場百花爭豔。
78歲林黃玉霞阿嬤跟媳婦推著孫子來參加，她說，插花代表會發，過年期間看起來喜氣洋洋，非常討喜，明年還要再來DIY。1060120
(中央社)
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