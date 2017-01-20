學測數學近3年最難 用錯解法恐算不完
今天學測首日，第二科考數學，手機遊戲寶可夢再度入題。北市教師團表示，今年試題近3年最難，若不能領悟簡單解法，答題時間可能從30秒變3分鐘。
試考生表示，試題取材平均，著重基本概念，但部分試題連結不同觀念，整份試卷閱讀量不大，單選題注重生活上的應用，選填題注重基本概念理解，多選題出題具多樣性，試題計算量不大，整體屬於難易適中。
去年風靡大街小巷的手機遊戲「寶可夢」，繼國文科後，再度出現在數學科試題，題幹提供教師和學生玩過寶可夢的比率，且兩者不相等，要求考生選出可判定全校師生玩過寶可夢的比率選項，考的是「加權平均數」概念。
台北市高中數學科教師團隊指出，今年數學科試題應該是近3年最難，沒有考生可輕鬆拿分的基本題型，對中上學生很有鑑別度，後段學生更難拿分，能在數學科拿高分的學生很不簡單，整份試題屬於中間偏難，預估原始分數會下降。
數學科教師團隊指出，試題雖未超綱，但整體計算量需視解題方法而定，命題老師預設的簡單解法，不一定普遍高中生都能領悟，可能大學教授對高中生程度的認知和教學現場有落差，假如以命題老師預設的解法可能只要30秒就能作答，但學生若按課本方法按部就班計算，恐怕得花3分鐘，不少考生可能算不完這份試題。1060120
(中央社)
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