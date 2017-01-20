搶春節聚餐商機 台中首見巨籠宴
農曆春節即將到來，餐飲業為搶食長假聚餐商機，首見豪氣澎湃的巨籠宴，即將在21日開幕的炎香樓，除打出世廚神陳偉強領軍五星級主廚團隊，更於二樓包廂打造一個直徑1公尺的巨籠宴，豪氣的巨籠裝盛蝦兵蟹將、珍菌時蔬，光是用看的就很滿足。
位於台中精明商圈精誠8街的炎香樓，主打名廚私房料理，以唐、宋、元、明、清為主題發想出特色鍋物及料理，最特別的是引進全台第一座大轉輪蒸籠，直徑超過1米的巨型蒸籠，可涵納各種生猛活海鮮、山產鮮蔬、珍味港點等，當蒸好的蒸籠鍋蓋一掀開，滿坑滿谷佳餚，讓人大開眼界！但要享用這樣的巨籠宴需要先預約。
迎接即將來臨的農曆春節，21日開幕日炎香樓也特別推出總獎額超過50萬元的福袋，每個售價500元，基本獎是炎香樓餐券1千元，而最大獎是10人份、18880元的廚神桌宴「炎香珍膳」，將於21日下午3點開賣。
(中時)
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