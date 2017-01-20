柯文哲發送發財金 盼拉高地下街買氣
台北市長柯文哲今天下午以台北地下街為點走街，並發送發財金，他說，春節將屆，每個年貨大街都有特色，歡迎民眾消費，最後前往迪化街和9名外國朋友吃團圓飯。
柯文哲下午先至台北地下街參加「2017台灣年味在台北」走街活動。
他在致詞時說，過年快到，春節是華人世界重要的節日，且台北市的每個年貨大街都是有特色，像台北地下街就是專賣新潮服飾、電玩等，且過年期間消費又可抽獎，還有藝文特展和美食，希望民眾過年期間可到年貨大街消費。
柯文哲受訪時說，到下週才過年，預估地下街買氣會逐漸攀升，且去果菜市場拜訪攤商時，業者也預估，應該是過年前的最後一週，買氣就會快速上升。
柯文哲除當場發放發財金外，還至台北地下街掃街並向店家拜年，柯文哲隨即趕赴後火車站、華陰街商圈掃街和發放發財金，並體驗商圈手作商品，最後移至華陰街普濟寺前發送發財金。
柯文哲的台北地下街掃街發送發財金行程結束後，最後趕赴迪化商圈，和來自日本、韓國、法國、俄羅斯、緬甸、越南、印尼、菲律賓等9名外國朋友共進團圓飯，彼此分享家鄉過節文化與菜餚，團圓桌上進行中西交流。1060120
(中央社)
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