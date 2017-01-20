直徑1米蒸籠上桌 廚神打造巨籠宴

有「世界廚神」稱號的粵菜主廚陳偉強，將進駐台中市西區精誠商圈，並引進中台灣首創的直徑超過1米巨型蒸籠，有如滿漢全席一般的各式佳餚盡在蒸籠中。

台商許瑞宏鮭魚返鄉，透過友人認識在港式料理界聞名海內外的陳偉強後，兩人一拍即合，決定一起在台中市打造一家高檔中式餐廳，貫集古今美味及南北佳餚。

陳偉強特別在餐廳中引進國內少見的直徑逾1米的大轉輪巨型蒸籠，蒸籠中鋪滿各種生猛海鮮、山產鮮蔬、珍味港點等，大蒸籠就安裝在餐桌上，蓋上鍋蓋，蒸約10多分鐘，兩名服務生一起掀開鍋蓋，所有的佳餚盡在眼前，讓食客大快朵頤。

陳偉強表示，巨籠宴的源起是他從清朝的滿漢全席發想而來，可以轉動的巨型蒸籠有圓滿的意涵，由於食材需要特別準備，想要享用巨籠宴需要2天前預訂，每天最多只能提供3組客人享用，訂價從1萬元起，最高檔的是4萬9800元，視食材內容而定。

陳偉強指出，餐廳提供的菜色都是依唐、宋、元、明、清各朝代飲食特色調配而成，套餐中還會搭配主廚手工私房菜，例如其中一套「蒙古草原宴群雄」，特別採用大漠羊腿，還有牛肝菌紅棗燉活鮑魚、西洋梨芋香愛窩窩甜點等，讓食客感受元朝飲食文化的意境。1060120

(中央社)