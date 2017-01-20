美國3起反傾銷調查結果 中國大陸商務部質疑

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華爾街見聞報導，商務部貿易救濟調查局局長王賀軍指出，對美國就非經織物等3起案件裁定高稅率的方法和決定表示嚴重質疑，對美方不顧規則、濫用貿易救濟措施的做法表示嚴重關切，呼籲美方審慎、合理和有節制地采取貿易救濟措施。

在當地時間1月18日，美國商務部就非晶織物、普碳與合金鋼板和硫酸銨三起反傾銷和反補貼調查作出終裁。其中，非晶織物案反傾銷稅率為162.47%，反補貼稅率為48.94%-165.39%；普碳與合金鋼板案反傾銷稅率為68.27%，反補貼稅率為251%；硫酸銨案反傾銷稅率為493.46%，反補貼稅率為206.72%。

(工商)