一發作就不可收拾？氣喘患者常犯這些致命錯誤

氣喘是一種慢性的肺部疾病，造成氣喘的原因相當多，除了先天的因素外，空氣污然是主要原因之一。(圖片來源：健康365)

近年來空氣品質每況愈下，根據調查顯示國人罹患氣喘的比例增加，兒童氣喘也不再少數，對於氣喘該如何積極治療與預防？

氣喘是一種慢性的肺部疾病，造成氣喘的原因相當多，除了先天的因素外，空氣污然是主要原因之一，若長期吸入霧霾、灰塵、菸味等髒空氣，就會讓呼吸道受刺激，導致腫脹並產生黏液，引起氣喘症狀。

對於氣喘的治療目前普遍是使用類固醇的藥物，但多數民眾對類固醇普遍存在偏見，因而不敢使用，使得藥物治療性不佳，當氣喘改善時便自行停藥，發作時才使用的觀念，醫師指出這樣的用藥方式，無法對氣喘達到良好的控制，還會使氣喘更加惡化；臨床上曾有氣喘患者，平時輕微的氣喘發作時，仍忍住不使用藥物，真正受不了時，才緊急使用，這種情況容易導致氣喘急性發作，嚴種時會呼吸不到空氣，造成腦部缺氧有致命的可能。

其實氣喘就如同其他過敏性疾病一樣，無法根治，應避免引起氣喘發作的因子，如塵蹣、動物毛髮、花粉、香菸等等，也要注意氣溫變化，重要的是應遵從醫師指示，定期服藥，平時用少量的類固醇藥物控制，讓氣管不會反覆發炎，避免發作時病情太過嚴重。

(中時電子報)