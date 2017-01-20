SBL》富邦再換洋將 歐布萊恩取代貝倫
富邦勇士20日毫無預警再換洋將，這是他們本季第2次更換洋將，上周雖緊急找來貝倫取代李恩，可惜表現未讓教練團滿意，富邦竟然重新找回前台啤洋將歐布萊恩回台效力，代表歐布萊恩只剩8場例行賽可跟球隊融合。
儘管富邦本季前20場用李恩當洋將，拿下13勝7敗、例行賽第2成績，不過富邦教練團仍不滿意平均15分、13籃板的李恩，上周緊急找來上季年度最佳洋將貝倫取代，沒想到貝倫只打2場，平均16分、11.5籃板表現就遭砍掉。
更令人意外的是，富邦竟然找來上季總冠軍賽MVP歐布萊恩，他上季雖幫助台啤搶下總冠軍，本季卻只打4場，平均拿下14分、13.5籃板與3助攻，表現沒讓台啤總教練閻家驊滿意過，就直接找來B.戴維斯替代。
歐布萊恩的場上表現其實並不差，問題還是他的場外態度，尤其是他一直以來的練球態度比較懶散鬆懈，造成他經常在場上出現體能欠佳的狀況，如今重返台灣SBL效力，他的練球態度與認真程度，將成富邦能否爭冠的關鍵因素。
(中時電子報)
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