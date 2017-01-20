年節做菜傷手機率高 液體ok繃更好用？

最近正夯的日本液體ok繃的主要成分，會貼合於皮膚表面，且含有抗菌成份，也有極佳的防水作用，適合包覆小傷口，達到類似縫合的效果。圖片來源：健康365

年節時準備年夜菜需要大量備料，切菜時一不留神便容易切傷手，而手部傷口照護不易，容易碰到水或接觸到細菌原，因此多數人手部受傷時的應急處理通常是貼ok繃，達到隔離效果，近年來也流行日本的液體ok繃，擦一層即可達到防水效果，但使用液體ok繃效果更好嗎？

醫師提醒處理外傷時的第一步不是先貼ok繃，而是要先將傷口用生理食鹽水處理乾淨，再依傷口情況做處理，多數人處理傷口時會貼上ok繃，一般ok繃的材質多為不織布，中間有一層抗菌紗布，黏膠部分不易透氣，且防水效果有限，黏貼過久還容易造成傷口感染。

最近正夯的日本液體ok繃的主要成分，會貼合於皮膚表面，且含有抗菌成份，也有極佳的防水作用，適合包覆小傷口，達到類似縫合的效果，使用液體ok繃時應先擦乾傷口水分與滲血，在乾燥的傷口上塗抹一層液體ok繃，乾燥後會形成薄膜，達到隔絕的作用；有些液體ok繃還會添加抗生素、止痛等成分，針對傷口程度使用。

通常會依組織液的多寡將傷口區分為深層與淺層，手指頭被刀劃傷、切傷，多屬於淺層傷口，較適宜使用液體ok繃。提醒民眾，面積太大或太深的傷口就不適合使用液體ok繃，因為無法吸收組織液，也無法讓傷口保持濕潤，使得傷口癒合變慢，另外，化膿、燙傷、眼睛周圍的傷口也不宜使用液體ok繃。

(中時電子報)