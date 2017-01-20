天冷窩被窩致心肌梗塞？冬天這些習慣害心血管疾病發作

提醒民眾早晚與寒流來襲時，應做好保暖工作，尤其是起床時與外出時，從暖和的地方到寒冷的地方，溫差的變化會刺激心臟。圖片來源：健康365

氣溫驟降，門診的氣喘、感冒病患大增，心血管疾病患者也不在少數，除了受氣溫影響外，有哪些不良習慣會更容易使疾病復發呢？

冬季之所以好發疾病，是因為多數病毒容易在低溫繁殖，而人體的呼吸道溫暖、濕潤，正好提供了病毒生存環境，因此易呼吸道易感染，如：肺炎、支氣管炎等等，也易好發氣喘與心血管疾病。

其中，最致命的心血管疾病，天冷時會增加人體血管收縮，並使血壓升高，且為了讓身體保暖產生能量，心臟輸送血液也會更費力，造成心臟負擔，同時排汗量減少，喝水慾望也減少，使得血液濃稠度增加，易導致血管栓塞，心肌梗塞、中風機率大增；心臟病、高血壓、糖尿餅等慢性病患者也要當心病情加重。

提醒民眾早晚與寒流來襲時，應做好保暖工作，尤其是起床時與外出時，從暖和的地方到寒冷的地方，溫差的變化會刺激心臟，同樣地，從寒冷的室外到溫暖的室內應脫去外套，避免身體溫度突然太高影響心臟運作；也提醒民眾在室內應保持空氣流通，避免室內氧氣量不足，使得心肺負擔增加。

(中時電子報)