新北歲末餐會 邀街友提前圍爐

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農曆春節將至到來，新北市政府與新莊區元亨寺等宗教團體及公益社團合作，今天邀請百位街友圍爐，還提供義剪、義診、職業媒合，市長朱立倫也到場發送春節慰問金。

朱立倫致詞時感謝各界關懷街友不遺餘力，也希望這分對街友的關懷不分平、假日，持續向社會散發溫情暖意，用愛心點亮地球、照亮台灣，讓弱勢街友獲得更多照顧，並促進他們的就業機會。

今天餐會除有元亨寺志工團隊所提供的美味素食，還有新北市志願服務協會提供義剪、盥洗服務，台北醫院並安排各項健檢，新北市就業服務處與法扶基金會也到場設置攤位，提供職業媒合與法律諮詢等服務。

此外，朱立倫也與新北市志願服務協會及蔡衍明愛心基金會一同發送春節慰問金，讓街友人人笑呵呵，開心過好年。1060120

(中央社)