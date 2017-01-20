小六生不畏低溫騎鐵馬 送書到台東

新北市大坪國小5名六年級應屆畢業生，扛起重重的行囊及書籍，踏上人生第一次另類畢旅旅途。今天在低溫攝氏11度的寒冬中，騎著鐵馬展開300公里的送書愛心之旅，前往台東海端書屋。

大坪國小校長張萬枝今天表示，大坪國小是萬里山區的偏鄉小學，雖然家庭經濟不富裕，但人人都充滿愛心，樂於助人，非常支持這次的送書活動，早在兩個月前，畢業生就積極練習技術與體力。

學生們利用自製的香茅柚子防蚊液、橘子水清潔劑、地瓜黃金手工皂，參加教育局舉辦的「小農夫假日市集」活動，大家學習製作廣告看板、行銷語詞，盡全力叫賣，募集經費，採購海端書屋需要的圖書，以書本豐富部落孩子的視野。

「送愛到海端」活動，以有機與環保物資，揚起愛之旅，展開一趟助人又幸福的畢業旅行。昨天已用汽車將自行車運到花蓮住宿。

張萬枝表示，去年全班在報章閱讀到「李成雲辦書屋，照顧部落單親兒」的報導，文中提及，台東初來國小的李成雲老師，成立海端書屋，照顧弱勢學童課後生活，大家感同身受，決定一起舉辦「送愛心到海端」活動，展開有意義且充滿愛與溫馨的另類畢業旅行。

學生鄧搖光表示，這是一趟既期待又興奮的畢業旅行，大家雖然背著重重的書籍，但心情是快樂的。尤其將和從未謀面的海端書屋同學交流，心裡特別興奮。

除鄧搖光，一起參加畢業旅行的3男2女5名畢業生，包括鄧君祝、陳于皓、沈巧薇、陳靖舷。今天清晨約5時，就從花蓮出發，沿著花東縱谷一路南騎，在張萬枝與學輔主任謝沛橙和3名老師領騎下，下午4時已經騎到花蓮富里鄉。

大坪國小學生特別準備以相聲，來介紹大坪國小的學校食農教學特色，及全班以說書方式來表演，主題是「如果沒有人喜歡我，我也要喜歡自己」，希望不管別人是否喜歡你，你都要好好對待自己，是一本有關人際議題的繪本書籍。

海端書屋學生，也將準備以天籟般的歌聲與舞蹈，來迎接大坪新朋友們的來訪。張萬枝說，這次送書的內容包括一些科普、繪本等書籍，氣溫雖然相當低，但穿起運動裝的畢業生，相當興奮，師長也一對一照顧，氣溫雖低，心情卻是熾熱。1060120

(中央社)