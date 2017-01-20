喝咖啡吃麵包拿好禮 民眾響應捐熱血

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南投縣信義獅子會結合咖啡業者，今天在南投市舉辦捐血活動，民眾捐血可拿到咖啡及麵包兌換券、保溫杯，吸引不少人響應。

南投縣信義國際獅子會、南投市維客多咖啡、南投市永和豆漿、奕祥企業社、草屯鎮日寶醫療器材、彰化縣秀水鄉佐岡鋼鐵有限公司，結合醫療財團法人台灣血液基金會，今天在南投市集賢路維客多咖啡門口，舉辦捐血活動，不少民眾及年輕人特地來捐「熱血」。

南投縣信義獅子會創會長胡錦龍今天說，信義獅子會1年舉辦4次捐血活動，但因信義鄉幅員遼闊、人口少，因此選擇在南投市區與咖啡業者合作；此次受台灣血液基金會的新聞影響，及近日有其他捐血活動，今天來捐血的人數減少約兩成，感謝響應捐血的民眾。

邱姓民眾說，長期有不定時捐血習慣，但3年前因嚴重車禍接受輸血1500毫升後，秉持回饋之心，定期每3個月捐血1次，每次捐250毫升或500毫升，「當初接受別人血液才能撐下來，如今身體狀況良好，一定要回饋社會，響應捐血活動」。

根據台灣血液基金會網站今天顯示，新竹捐血站A型血液庫存量偏低，約剩4天到7天，台南捐血站O型血液也是庫存量偏低，除此之外，其他捐血站各血型庫存量正常。但胡錦龍指出，民眾春節期間多為出遊，去捐血的人較少，呼籲踴躍保持捐血。1060120

(中央社)