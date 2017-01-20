不動致癌、慢性病 提升免疫力這樣運動做有效！
有越來越多研究發現運動不只能維持健康體態，還可避免疾病發生，有效預防失智症、癌症、各種慢性疾病，有研究發現運動確實有助免疫力的提升，避免流感與感冒發生。
這份研究共找來1千位受試者，過程中讓每一位受試者在秋冬時節，紀錄感冒與過敏症狀，同時也要紀錄運動的頻率，並要求受試者運動的時間需達20分鐘，且強度要達到足以流汗的程度，為期3個月，最後針對受試者們的生活習慣、飲食、壓力等會影響免疫系統的因素來判斷。
研究發現活動力較多的人，對於感冒的防禦力較佳，就算得了感冒症狀也較輕微，研究人員表示，從受試者的活動習慣發現，運動確實有助於增強免疫系統，並降低被病菌感染的機會。研究人員觀察足夠的運動量，能使人體免疫細胞溫度上升，可更有效對抗外來的病菌；反之運動量不夠或不運動的人，平均來說健康狀況較差。
雖然健走是對健康有顯著幫助的運動，但卻對大部分人來說，健走達到的運動量仍不足；從研究中發現最有效，能幫助身體免疫系統提升的方法是有氧運動，如：慢跑、快走、游泳等，且至少要運動20分鐘且達到流汗的狀態，才可有效發揮身體免疫細胞活性。
(中時電子報)
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