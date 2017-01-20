寶弟戀愛ing？ 「相處融洽」童安格愛女

寶弟與童玉諼「相處融洽」，讓宋達民很想把他們送作堆。（圖／取材自宋達民和洪百榕愛的粉園臉書）

高凌風兒子葛兆恩（寶弟）繼承爸爸衣缽，積極投入演藝圈發展，近期與民歌手童安格愛女童玉諼演出舞台劇《回家》，寶弟與童玉諼年紀接近，在戲裡演一對、飆演技，兩人「相處融洽」，讓宋達民很想把他們送作堆。

20歲的寶弟與童玉諼兩人外型亮麗，在一起排戲的三個月中，彼此加油打氣、互相關心，雖然要與前輩一起飆戲，讓兩人壓力不小，不過宋達民看著寶弟與童玉諼逐漸漸入佳境，又唱又跳又演，更大讚：「他們真的都有爸爸的強大基因」。

寶弟與童玉諼外型登對，也讓宋達民很想拱兩人送作堆，直呼：「「在一起，在一起，在一起！」

(中時電子報)