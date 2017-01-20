總統府贈「自自冉冉」春聯 傅達仁決定這樣做

傅達仁獲總統府贈春聯。(本報系資料照、傅達仁提供)

傅達仁獲總統府贈紅包。(傅達仁提供)

總統府回函感謝傅達仁對台灣媒體、體育界付出。(傅達仁提供)

資深主播傅達仁，去年上書總統蔡英文，盼成為台灣合法安樂死首例，掀起社會各界對安樂死議題重視，也獲總統府回函重視，讓他甚感欣慰。日前傅達仁更收到總統府再次來信，肯定他對台灣媒體與體育界的奉獻，特贈前陣子鬧得沸沸揚揚的「自自冉冉」春聯與紅包，表示鼓舞。

總統府日前再次回函給傅達仁，透露總統蔡英文看到他自傳新書《達仁傳奇》在台孤兒奮鬥故事後，很快回函肯定傅達仁在媒體和體育對台灣的奉獻，春節前夕回函特贈紅包和雞年春聯各2份，以示鼔舞，希望傅達仁珍攝身體。

傅達仁不僅收到總統府春聯，也有收到前總統馬英九春聯，對此他笑稱自己無黨無派，會把這些春聯做這樣處理，「門右貼馬英九蕭萬長對聯、左邊貼蔡英文陳建仁對聯，如習進平給我，貼更左邊，川普給的話，橫貼。所提安樂善終乃全民福祉之法案和黨派，藍綠皆無關也。」

(中時電子報)