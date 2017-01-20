冷熱泉交替泡 專家：恐引發心肌梗塞
天冷想泡湯，專家提醒，高溫會讓血管擴張，讓血壓降低，三高等慢性病者可能因此頭暈、胸悶，尤其不要冷熱水交替，會影響血管收縮，引發心肌梗塞風險。
衛生福利部國民健康署今天提醒，冷氣團來襲，如果想泡湯取暖，應該注意6項原則，包含不要超過15分鐘，起身要慢、多喝水、高危險群者溫度不能超過40度C且不能冷熱交替，避免餐後去，最好避免一個人去泡。
台大醫院竹東分院院長詹鼎正受訪時表示，曾有患者分享生死交關的經驗，去泡溫泉，結果暈倒在湯屋，被送急診。以三高、慢性病患者為高危險群。
台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道受訪時也說，泡湯時因血管擴張，血壓會降低，本來就有心血管病史者，如果降得太低，就會頭暈，且可能出現心臟血液供應不足，胸悶、引發心臟病。
王宗道表示，如果泡湯導致血壓過低，頭暈，站起來可能就會不穩，就可能發生跌倒、撞傷受傷的意外。泡湯時間最好不要超過10分鐘，起身要慢慢來。
除了注意泡湯時間，國健署提醒，泡湯前要多喝水，以免泡湯中水份流失太多造成體內缺水，造成頭昏及暈倒。有些人會餐後泡湯，且可能是吃麻油雞、麻辣鍋等，酒精和麻辣食物都會讓心跳加速，加上溫泉刺激，心臟可能負荷不了，最好飯後1.5小時或2小時再泡湯。
有些溫泉池有冷熱池，國健署提醒，糖尿病患者、高血壓、膽固醇過高患者泡湯時溫度勿超過攝氏40度，且千萬不要一下用冷水，一下用熱水，這種方式最危險。冷熱溫差大將導致血管急速舒張、收縮，心血管突然收縮或血流受到阻塞，易引發心肌梗塞或缺血性中風。1060120
(中央社)
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