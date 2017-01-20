收集特殊意義的球具 張泰山盼能幫助他人
前中職球星張泰山，今參加罕見疾病基金會義賣活動，捐出去年日本獨立聯盟打球時期擊出首安的球棒，他表示，自己習慣收集很多自己有特殊意義的球具，希望能夠在幫助人捐出來。
張泰山去年前往日本獨立聯盟德島藍短襪隊發展，擊出首安時，就把球棒給保存起來，他表示，很多人都覺得擊出首安後，應該要拿著那支球棒繼續打，但去年前往日本獨立聯盟發展，首安特別有意義，又怕打第二次會打斷，所以把它保存起來。
這次把球棒捐出給罕病基金會義賣，最終以5萬元賣出，他指出，就是把這支具有意義的球棒捐出來，幫助需要幫助的人，平時很少把球棒或球送給球迷，就是為了保存下來，給需要的人。
至於今年目標，張泰山指出，應該會想到處有棒球的地方走走看看，包含之後有許多韓國球隊都會來春訓，也想看看他們的訓練方式，目前不會想這麼多，一切都交給經紀公司處理，在職棒打了20年了，也很值得，完美中或許也有些不完美，不過對於當球員自己不會放棄。
(中時電子報)
關鍵字：張泰山
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