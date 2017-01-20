澳網》台將捷報! 詹詠然混雙晉級16強

詹詠然與波蘭庫柏特澳網混雙過頭關。（劉雪貞提供）

詹詠然與波蘭庫柏特澳網混雙過頭關。（劉雪貞提供）

澳網會內賽開打第5天台將再傳捷報，混雙大會第5種子詹詠然與波蘭庫柏特(Lukasz Kubot)，20日首戰地主外卡選手葛佛莉洛娃／薩維爾，以1小時19分順利直落二6比3、7比5挺進16強。

詹家姊妹開季奧克蘭網賽、雪梨女網賽連兩站首輪止步，澳網女雙也無緣晉級次輪，混雙詹詠然與波蘭好手庫柏特頭一回搭檔，終於迎來本季首勝。

首盤詹詠然／庫柏特第8局率先破發對手，6比3搶得先機。不過次盤詹詠然／庫柏特陷入苦戰，雖然打出2比0領先優勢，但3比2後雙方互破發球局4比4扳平，第11局詹詠然／庫柏特把握機會順利破發，連下3局7比5帶走勝利。

詹詠然賽後表示，此戰雖然現場風很大，不容易控球，「但感謝搭檔的穩定和鼓勵，開心晉級第二輪，好的開始！」詹詠然／庫柏特16強對手將是斯洛維尼亞史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）／紐西蘭維納斯（Michael Venus）與加拿大達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）／印度波柏納（Rohan Bopanna）勝方，一爭8強門票。

名列大會第4種子的詹皓晴則與白俄羅斯墨尼第6度大賽合拍，首戰將與克羅埃西亞茱拉珂／荷蘭羅澤交手，冀望甜蜜復仇。

(中時電子報)