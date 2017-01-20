玖壹壹洋蔥情變 女方疑酸「這幾年多不值」

玖壹壹成員洋蔥爆情變。（圖／取自玖壹壹臉書）

玖壹壹近年來走紅。（圖／中時資料照片）

本土天團玖壹壹由春風、健志、洋蔥三人組成，近年來三人憑不少夯曲走紅，今年台北場跨年晚會更卡位補進謝金燕暫退空缺，成為開場嘉賓，豈料今(20日)傳出成員洋蔥和女友情變，女方Instagram突然刪除兩人所有合影，並表示：「醜陋的事實無時無刻都狠狠提醒著這幾年有多不值。」

據《蘋果日報》報導，玖壹壹上周在小巨蛋開唱，洋蔥女友未到場，當時他稱對方忙工作，如今卻被發現女友在IG刪光兩人甜蜜合照，暗示情變，且對男方多有怨言，對此，洋蔥承認兩人交往5年多如今分手，並表示祝福女方未來過的好，「我現在想好好的繼續努力做音樂」。

(中時電子報)