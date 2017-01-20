警政署華碩產官合作 手機預載警政App

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警政署長陳國恩及華碩董事長施崇棠共同展示警政服務App的視訊報案功能。(林郁平翻攝)

警政署與華碩進行產官合作專案，2017年華碩智慧型手機將預載「警政服務App」，同時邀請華碩董事長施崇棠擔任2017年警政服務App代言人，透過警政服務App與華碩手機，讓民眾與警察連結在一起，共同守護民眾的安全。

警政署長陳國恩表示，此為政府與企業在「安全」概念上的首次異業合作，透過本次專案，除了擴大警政雲端物聯網絡，更強調警察對於守護民眾安全的重視。

今(20)日記者會現場，陳國恩及施崇棠特地共同展示警政服務App的視訊報案功能，與110報案台連線對話，執勤台的員警立即就能掌握報案位置就在警政署，也能透過視訊功能，清楚看到現場狀況。

警政署資訊室主任蘇清偉表示，警政服務App是以「提供民眾全方位的守護」為理念而建置，民眾可藉由警政服務App的「守護安全」功能，記錄乘車或是活動資訊，定時回報所在位置，如果遇到危險或意外時，也可以立即啟動110視訊報案功能，讓警方馬上掌握所在位置與行動軌跡，立即派遣警力前往處理，提供即時救援。

警政署表示，希望透過這次與企業的跨域合作，逐步擴大安全生活網絡，未來也期待更多開發者共同加入，透過科技與網路，讓民眾與警察更緊密的連結在一起。

(中時)