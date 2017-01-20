方念華、謝向榮輪班不打烊 《FOCUS》直播川普就職

方念華推出川普就職特別報導。（TVBS提供）

美國新任總統川普就職大典，將於台灣時間20日晚間登場。TVBS新聞台推出《FOCUS川普就職 特別報導》，由主持人方念華領軍，與主播謝向榮開雙棚，從20日晚間23︰00至21日凌晨2︰00，深夜不打烊，3小時同步LIVE美國就職大典現場。

節目不但轉播現場情況，還邀請經濟學者馬凱、嚴震生教授、黃介正教授一同分析，針對世界貿易、對台灣外交經貿政策、對中的態度觀察…等進行分析討論。

川普當選後，有關台灣及一中政策的談話，引發各界對美中台關係變化的關注。關於川普就職美國總統，對台灣整體的影響，民眾看法如何？今日TVBS民調中心也發布民調，調查結果顯示，台灣民眾對於川普就職美國總統，有27%認為對台灣不利，17%認為有利，同時有28%覺得沒有影響，另外28%沒意見。

(中時)