田中鎮藝術稻草人 香腸博物館春節免費特展

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台南市黑橋牌香腸博物館與彰化縣田中鎮農會合作推廣鄉土教育。（洪榮志攝）

觀光工廠也推鄉土教育！春節6天連假將屆，彰化縣田中鎮農會與台南市的香腸博物館合作推廣鄉土教育，透過免費的藝術稻草人展出，讓遊客不必再遠赴鄉下，即可體驗稻田情境，藉此教育種稻與愛物惜物的意義。

產業競爭激烈，觀光工廠愈開愈多，台南市第23家觀光工廠也於19日熱鬧開幕。知名的黑橋牌香腸博物館，在經營觀光工廠多年後，更已成為許多大、小朋友憶兒時及戶外教學的好去處。

今年春節期間，黑橋牌香腸博物館與田中鎮農會合作，以「傳承」為主題推廣鄉土教育，特別從田中搬來藝術稻草人，並結合青年農夫帶領活動，除讓更多民眾免費參觀外，也希望傳達新舊世代聯手為了台灣農業永續經營與創新發展的傳承意念。

黑橋牌企業強調，對於深耕長達一甲子的該企業來說，不僅堅持肉品的品質，還要傳承給下一代本土傳統美食的文化與美好。

黑橋牌指出，藝術稻草人展出的時間，從24日至2月12日止，地點在香腸博物館館外草皮；該博物館除提供參訪民眾免費欣賞藝術稻草人之外，還將在農曆大年初一至初五，舉辦新春特別活動「金雞賀歲吉祥話」，邀請各地民眾來「七桃」，只要來參加就有機會抽中好禮，詳情可上網閱覽香腸博物館臉書粉絲專頁。

(中時)