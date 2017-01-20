擁槍嫌犯因案入獄 遭警借提返家對家人大哭
蔡姓男子因染毒，一生進出牢獄多次，去年因詐欺案件被捕入獄羈押，台南市刑警大隊專案隊查知他家中仍藏有槍枝，19日將他借提出獄返家取槍，他一見到女兒與母親，慚愧大哭，供出一把獵槍與改造手槍，嬤孫倆無奈啜泣，悲劇場面令警方也感到難過。
45歲蔡姓男子毒品前科累累，因染毒家境悲慘，幾乎半生都在進出監獄，去年底又因參與一起詐騙案遭逮，羈押在牢已2個月，後續面臨10個月刑期，他的老婆也因吸毒入獄近一年，兩人生有3個小孩，其中剛出世的嬰兒跟著老婆在監獄中生活。家中只剩66歲的阿嬤與長孫女、孫子三人相依為命。
警方近日接獲線報，蔡男在家中藏槍，19日借提蔡男出獄取槍，他對自己染毒後的人生感到悲慘，聊天卻不時自豪就讀國中二年級的大女兒成績優秀，是全校前10名的優等生。
蔡男返家遇上剛放寒假在家的女兒，見父親被警察上銬帶回家，女兒冷冷的質問「你是又惹什麼事了？」專案隊幹員冷澤泉幫忙緩頰「你爸只是協助警方辦案」，但她看到警方在家中取槍，忍不住又出言責備「你這樣不對」。
短暫回家1小時，蔡男向母親哭訴在牢裡很難過，並伸手要錢，但蔡家貧窮，阿嬤身體不好，只能拿出1000元給兒子，蔡男接過錢後忍不住流下眼淚，嬤孫倆默然站在一旁，見警在家中進進出出辦案，無奈啜泣。
蔡家父母因染毒雙雙入獄，留下高齡老母撫養兩孫，警方看在眼裡也感不捨，專案隊幹員冷澤泉決定在春節前，擇日再造訪蔡家阿嬤，贈送春節禮品。
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(中時)
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