南海艦隊司令沈金龍任海軍司令

圖為共軍新任海軍司令沈金龍。（圖取自財新網）

解放軍媒體今天證實，南海艦隊司令沈金龍中將接替吳勝利上將，出任海軍司令。

據《當代海軍》報導，共軍海軍舉行將官軍街晉升儀式，海軍司令員沈金龍宣讀命令，海軍政委苗華主持儀式。

吳勝利雖交出海軍領導職務，但目前仍擔任中共中央軍委委員。

沈金龍生於1956，上海南匯人。中國人民解放軍海軍中將。

2014年9月，任南海艦隊副司令員。2014年12月，任廣州軍區副司令員兼南海艦隊司令員。2016年7月，晉升中國人民解放軍中將軍階。

交出海軍司令的吳勝利上將也曾擔任過南海艦隊司令員。現年72歲的吳勝利，仍擔任中央軍委委員。其職務變動要看今年中共19大軍方高層人事佈局。

(中時電子報)