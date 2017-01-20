南海艦隊司令沈金龍任海軍司令
解放軍媒體今天證實，南海艦隊司令沈金龍中將接替吳勝利上將，出任海軍司令。
據《當代海軍》報導，共軍海軍舉行將官軍街晉升儀式，海軍司令員沈金龍宣讀命令，海軍政委苗華主持儀式。
吳勝利雖交出海軍領導職務，但目前仍擔任中共中央軍委委員。
沈金龍生於1956，上海南匯人。中國人民解放軍海軍中將。
2014年9月，任南海艦隊副司令員。2014年12月，任廣州軍區副司令員兼南海艦隊司令員。2016年7月，晉升中國人民解放軍中將軍階。
交出海軍司令的吳勝利上將也曾擔任過南海艦隊司令員。現年72歲的吳勝利，仍擔任中央軍委委員。其職務變動要看今年中共19大軍方高層人事佈局。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。