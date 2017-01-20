北市友善旅館 六福萬怡酒店獲選

台北六福萬怡酒店獲選北市友善旅館，台北六福萬怡酒店吳維寧酒店經理(右)與臺北市政府社會局許立民局長合影。(圖／業者提供)

想帶著家中長輩、小朋友一同外宿，製造歡樂回憶，卻又擔憂飯店環境不夠有善，可能會造成許多負擔嗎？在通過多項考核後，台北六福萬怡酒店今(20)獲頒「友善旅館」感謝狀，各項設施與服務都獲得「友善認證」，是一個適合0~99歲全齡族群造訪的好所在。

台北六福萬怡酒店今(20)獲頒「友善旅館」感謝狀，台北六福萬怡酒店吳維寧酒店經理代表致詞時表示：「台北是熱情、好客、充滿活力的城市，吸引許多人前來旅遊，但許多弱勢族群往往受限於交通或空間的限制，影響旅遊規劃。台北六福萬怡酒店是高鐵直達、三鐵共構的五星級酒店，旅客從規畫行程、前往飯店到入住或用餐，一路都能暢行無阻，旅館內也規劃5間無障礙客房，提供給有特殊需求的旅客，就連check in的櫃台也有特別設計一個櫃台，高度剛好適合輪椅朋友，針對有幼兒的家長、或是年長者，也提供友善設備與服務，很高興這次有機會能透過友善旅館活動，讓更多人知道，希望讓每位入住的旅客，都能歡聚、自在每一刻。」。臺北市政府社會局許立民局長分享：「臺北市政府會持續與民間單位合作，讓首都環境更友善，同時呼籲社會大眾關心身心障礙者及年長者的需要，不只硬體要進步，軟體的思想也要更提升，讓社會更包容、更友善。」。

台北六福萬怡酒店自2016年成立以來，致力打造全民友善環境。(圖／業者提供)

台北六福萬怡酒店經常接到民眾詢問是否有無障礙客房，不清楚旅館房間及浴室門寬能否讓輪椅順利進入，或不清楚餐廳與健身房是否有無障礙設施等詢問，這些對身障者及年長者必要的旅館資訊，在一般訂房網站上付之闕如，因此「友善台北好旅館」網站，讓身障者及年長者有更多機會尋找到真正適合的好旅館！

能成為台北友善旅館須經過多項審核，包括旅館基本資料、交通方式，以及無障礙客房、餐廳、大廳、出入口門檻與門寬、旅館友善服務、輔具協助及通過身障者(友善特派員)實際體驗，本次參與台北六福萬怡酒店的友善特派員黃詩彧開心分享：「還未參加友善旅館的活動前就到台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳用過餐，是我吃過的buffet餐廳最棒的經驗，因為我個子較小又乘坐輪椅，在取餐時有許多的不便，但每個服務人員都貼心主動詢問是否需要幫忙。在體驗無障礙客房時，更是處處充滿巧思與驚喜，許多設備都貼心地降低到輪椅朋友適合的高度，甚至是房門上的窺視孔都特別多開一個較低的孔。除了輪椅族外，體貼聽障朋友對於聲音較不敏銳，因此電鈴或是緊急避難通知可能常疏忽，不僅將房間內部小燈與電鈴結合，門外按電鈴小燈也會閃，同時也加裝避難指示燈，非常體貼入微」。

(中時電子報)