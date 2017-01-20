川普將就任 我方要讓其團隊腦袋裡有台灣

美國候任總統川普即將於台北時間今晚就職，全球眾所注目，我方也格外注意台美關係未來的發展。熟悉台美關係的知情人士指出，國際間充滿變數與意外，有時候並不會照著我們所期待的路在走，我方要做的努力，是要讓川普及其團隊的腦海裡有台灣，即便美國與中國交流時，也不可以忽略掉台灣的角色。

知情人士說，川普團隊裡面有很多台灣的老朋友，官方樂觀期待台美關係，並不是我們對川普有多期待，而是期待川普團隊的人。他認為，這些老朋友對台灣的態度不會一夕就改變，我們對川普團隊有更多了解，同時也讓他們更了解台灣，才能保障中華民國最大利益。對於以共和黨為主的美國新國會，知情人士同樣保持樂觀。

知情人士表示，我方努力與美國溝通，希望美國在做出決定前，還能夠想到台灣。他強調，川普的對中政策要做出任何決定前，並不是川普本人去跟中國談判，而是由其團隊去跟中國談判。我方的任務是要讓川普團隊腦袋裡有台灣，並保持與其團隊最大的對話與交流，讓他們在與中國交流時，腦袋裡還有台灣。

知情人士說，民主國家最大特色就是穩定，要與反對黨妥協，取得社會最大共識，並不是說進來政府就可以革命。川普有很多想法，但還是要與國內取得最大共識，而且政府是個團隊，我們與川普團隊保持最好關係，同時不讓自己成為可以被操縱的棋子，才能保障國家利益。

(中時)