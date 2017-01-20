春節出遊 遊樂園推12歲以下免費入園
今年農曆春節有6天假，新竹縣遊樂園業者祭出「12歲以下孩童免費入園」新春門票優惠，並推出VR體感互動及諸多精彩表演，讓民眾歡樂過新年。
位在新竹縣關西鎮的遊樂園，從農曆春節開始，推出全新三大主題秀，包括神奇迷幻「瑪蒂德祕境」特技秀、歡樂馬戲團「WOW！派對」大遊行，以及重現美國百老匯經典「黃金時代」歌舞秀。
除了精彩表演節目外，還有最新科技娛樂設施，包括「飛天魔毯VR體感互動體驗」，乘坐動感魔毯體驗飛行的刺激感及闖關的樂趣，以及「VR虛擬大怒神」，猶如實際乘坐大怒神自由落體的臨場感。
另外，園方也推出遊樂設施快速通關APP，只要手機下載「Lineup」，即可預約設施遊玩時間、快速通關免排隊，農曆春節期間來樂園遊玩，不必擔心人擠人、大排長龍，還可不定時收到園方所推出的餐飲及商品優惠。
業者表示，12歲以下兒童憑本人身分證件或健保卡搭配戶口名簿，即可享免費入園，而1月28日至2月1日園區將延長營業時間至晚間6時，讓民眾玩得更盡興。1060120
(中央社)
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