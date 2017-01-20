出遊獨留狗陽台淋雨 飼主訴願成功免罰

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一名飼主去年出遊獨留犬隻於屋外淹水陽台泡水7小時且全身遭豪大雨淋濕，被裁罰1萬5000元。飼主訴願後，農委會動保科及訴願會均認定未違法，基隆市府無奈撤銷罰單。圖為狗狗Maya。（基隆市動物保護防疫所提供）中央社記者林長順傳真 106年1月20日

一名飼主去年出遊獨留犬隻於屋外淹水陽台泡水7小時且全身遭豪大雨淋濕，被裁罰1萬5000元。飼主訴願後，農委會動保科及訴願會均認定未違法，基隆市府無奈撤銷罰單。

基隆市動物保護防疫所表示，一名飼主去年10月8日至10日3天國慶連假期間舉家遠行遊玩，將所飼養1隻10歲米格魯母犬「Maya」置於屋外陽台，恰逢艾利颱風外圍環流影響，10日當天降下大豪雨，陽台瞬間淹水。

防疫所指出，Maya淋濕泡在水中，只能拚命吠叫，鄰居聽見犬吠聲，拍照上傳臉書社團求援，並向999市民熱線報案。動物保護檢查員下午到場檢查屬實，無人在家，從屋外觀察陽台犬隻受到嚴重驚嚇，泡水刮風淋雨發抖已7小時。

飼主之後才因被告知虐狗，緊急聯絡到親人將犬隻帶離，防疫所依違反動物保護法第5條第2項規定未盡飼主責任致犬隻遭受騷擾虐待傷害，依第30條第1項第1款規定處新台幣1萬5000元罰鍰。飼主不服，提起訴願。

動物保護防疫所今年1月6日親赴農委會訴願會說明案情及裁處理由，但訴願會委員以基隆市府未提供犬隻受傷的直接證據、未提供現場照片而否定飼主虐狗事實。

另外，農委會動物保護科也認定本案飼主無故意虐待傷害犬隻而認定不可裁罰，1月18日做成裁處撤銷的訴願決定。

防疫所表示，今天收到決定書深表遺憾，仍認定飼主將平常飼養在屋內的老犬趁颱風天讓其於屋外危險地方無人聞問，是故意行為，訴願決定撤銷處分結果，與現今動保觀念背離甚遠，將再積極建議農委會應聘請獸醫及動保專業背景委員，以做出更正確的訴願決定，以符合民眾期待。

另外，防疫所依飼主自民國103年起即未帶犬隻完成狂犬病注射，依違反動物傳染病防治條例另處3萬元罰鍰。1060120

(中央社)