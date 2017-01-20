春節試手氣 屏東百貨公司抽黃金雞
今年是雞年，屏東太平洋百貨公司祭出春節期間滿千元就可參加重達2錢的純金「黃金雞」摸彩，另外，也推300份福袋；環球購物中心也推福袋300份，讓消費者過年試手氣。
百貨公司春節福袋每年都造成民眾搶購，今年屏東太平洋百貨公司的福袋推出300份，每份新台幣1000元，大年初一上午10時發號碼牌，10時30分開賣，最大獎項為價值5萬8800元的PGO摩特動力機車，另外還有SAMSUNG 雙循環雙門冰箱456L、SAMSUNG雙效手洗洗衣機16KG、SAMSUNG Smart液晶電視43吋及化妝品禮盒等獎。
太平洋百貨還祭出應景摸彩，1月28日大年初一至2月5日消費滿千元天天抽2錢純金黃金雞，另總抽獎再抽出YAMAHA CUXi機車1部。
屏東環球購物中心從1月28至30日每天推出福袋100份，內容除了有100元禮券、國賓影城票券外，還有Panasonic人氣家電抽獎。1060120
(中央社)
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