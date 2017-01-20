川普打球跟班增至30人 美女將湯普森：有意思
20日就職美國總統的川普，是位高球愛好者，但自從當選美國總統後，隨從人數從原來4、5人，爆增至30人，常跟他打球的人突然覺「好熱鬧」。
世界排名第5的「美國1姐」湯普森，以及她的2個美巡選手哥哥柯提斯及尼古拉斯，是川普的固定球友，湯普森表示，在川普當選美國總統之前，他只是個億萬富翁、僅帶4、5個隨從，但選上之後跟他打過2次球，現在至少都帶30個人到球場，「我不知道現在跟他打球應該感安全還是危險，可是這樣很有意思。」她說。
本身具有單差點實力的川普，當選美國總統之前似乎很愛與男、女職業高手交手，除了湯普森兄妹，他剛選上美國總統不久也在上個月邀約前球王伍茲球敘，由於小白球是他政治、事業之外的最大樂趣，上任後應仍會繼續找職業高手過招。
(中時電子報)
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