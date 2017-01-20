巷弄恩怨砌磚加蓋封死 居民抗議
彰化市南郭路一段196巷是通行5、60年的巷道，卻被198號屋主砌磚設鐵門封死，影響出入和消防安全，今天住戶在巷口集結，吶喊「拆除違建、還我路權」，並赴縣府陳情，建設處指出，砌磚封巷確定是違建，若30天內未補辦程序，將開立裁處書。
陳情居民指出，南郭路一段196巷已經通行超過50年，巷內住戶的戶籍資料也都是196巷的門牌，但198號屋主自3年前就以障礙物阻礙通行，居民向縣府和市公所陳情，縣府當年以交通管理條例限令198號屋主拆除障礙物。但198號屋主仍不移除自設障礙物，巷道通行爭議即延宕至今。
近日98號屋主變本加厲，將旁邊196巷通道砌磚永久封閉，196巷居民向彰化市公所及縣府舉報，彰化市公所工務課已連續開立違章查報單及2次勒令停工單，但屋主仍持續施工，眼見已經都要完工了，今天齊赴縣府要求出面解決，巷弄被封死了，影響不只採光、通光，連出入安全都成問題了。
彰化縣政府建設處使用管理科長趙本弘表示，198號逕行砌磚造屋確屬違建，即日起30日內若未收到申請補辦程序，將開立裁處書，列管納入拆除行列。
(中時)
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