大師之作 格蘭利威1966首席釀酒師極選50年 限量上市

（右起）格蘭利威品牌大使Ian Logan與保樂力加董事總經理Terence Ong共同為1966格蘭利威首席釀酒師極選50年揭幕。(圖/保樂力加提供)

為樹立蘇格蘭斯佩塞區威士忌風格的標準與先驅，兩百年來，格蘭利威一直致力於傳承創始風味！在2014年，承襲品牌創始人喬治.史密斯（George Smith）的開創精神，格蘭利威以現任首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)為名，推出了第一支首席釀酒師極選系列作品(The Winchester Collection)「1964首席釀酒師極選50年」後，2016年再度推出第二支作品「1966首席釀酒師極選50年」，淬鍊半世紀的珍稀酒液，為品牌史寫下新的章節，也讓當今世代有機會一窺格蘭利威的豐厚底蘊。

1966首席釀酒師極選50年，是由當時首席釀酒師羅伯特‧亞瑟(Robert Arthur)親自挑選珍貴酒桶，之後傳承歷任首席釀酒師的悉心照料及精心釀製，在獨特的雪莉酒桶中熟成，緩慢持續地醞釀出格蘭利威經典風味，屆滿完美的50年之際，最後在現任首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)手中，完成此限量珍稀佳釀。而過程中，經歷了理查‧福克斯(Richard Fox)、艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)、約翰‧葛爾文(John Galvin)、波帝‧奈恩(Brodie Nairn)等四位大師畢生心力，堪稱巔峰之作。

「1966首席釀酒師極選50年」完美展現歷代首席釀酒師的精心傳承。(圖/保樂力加提供)

值得一提的是，1966首席釀酒師極選50年每處設計與技術，皆為精要之最，每項細節，皆由來自英國不列顛群島的頂級工藝設計師手工鑄造。例如，波帝‧奈恩(Brodie Nairn)與其工坊Glasstorm為英國極具盛名的琉璃品牌。瓶身設計是以水為概念，與蓋爾語「順流溪谷」相互唱和，玻璃瓶身中，雕出優雅流動的線條，創造出宛如水波搖曳之感，每只瓶身，皆由資深匠師手工吹製而成，手繪的金色酒標，更襯托出酒液的濃郁琥珀色澤，增添奢華意象。而且每只瓶身都有專屬編號，彰顯稀有性及收藏價值。

而曾服務過勞斯萊斯及F1賽車的理查‧福克斯(Richard Fox)，是國際知名、獲獎無數的英國銀器家，則專為此珍稀陳釀以定製純金打造的瓶塞，安坐於特製酒瓶頂端，保護瓶中的玉液瓊漿，每只瓶塞，都鑲嵌一枚有威士忌寶石之稱的凱恩戈姆石為其點綴，不計成本挑選稀有珍貴的墨晶，只為襯托1966首席釀酒師極選50年的濃郁色澤，相互輝映展現絕代風華。

而得獎作品屢屢出現於知名雜誌和國際設計展的約翰‧葛爾文(John Galvin)，則以貴重的深色櫻桃木刻製，搭配金色雕工及內襯柔軟皮革，經過超過百道工序、費時70小時，使用多達50項組件，精雕細琢，與之匹配。

打開外盒門扉時，設計精巧的機關便會將瓶身向前滑出，宛如美麗代名詞的優雅登場，大師巧思令人詠嘆。外盒蓋上設有隱藏式鑰匙，悉心呵護珍貴的1966首席釀酒師極選50年之安全。

格蘭利威品牌大使Ian Logan特的從蘇格蘭酒廠飛來台灣出席1966格蘭利威首席釀酒師極選50年發表晚宴。(圖/保樂力加提供)

由首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)親手精製的1966首席釀酒師極選50年，擁有雍容深邃的琥珀色酒色，雪莉桶馥郁的手工杏仁果醬，佐糖蜜、葡萄乾的香氣撲面而來，入口洽似天鵝絨般滑順，柳橙果香及細緻辛香，層次分明細膩而醇厚，餘音繞樑的尾韻，一如交響樂章，優雅綿長令人回味再三。

歷經半世紀的淬鍊，1966首席釀酒師極選50年造就了無與倫比的醇厚口感，每只皆擁有珍貴編號的酒瓶，並配有一張專屬真品證書，由首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)親自簽名為憑。全球限量100瓶(台灣保留5瓶)，酩貴無比、實為收藏首選。

格蘭利威極選50年Vintage 1966單一麥芽威士忌

品酒筆記

酒色：飽滿的琥珀色。

香味：撲面而來的馥郁香氣，融合糖蜜、醃漬葡萄乾和手工杏仁果醬的甜美。

口感：溫潤果香、甜美糖蜜和多汁柳橙滿溢而出，混合著肉桂和甘草香，更添一層細緻辛香。

尾韻：綿長滑順的後韻，略帶一絲澀感，令人回味再三。

建議售價：NT$ 750,000，全球限量100瓶

(中時電子報)