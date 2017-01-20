大男人用紅色化妝包 原來裡面藏槍毒

警方在紅色女用化妝包內查獲槍毒。(林郁平翻攝)

台北市警松山分局日前掌握情資，懷疑31歲許姓男子擁有槍械及毒品，經多日跟監埋伏，持搜索票在桃園市楊梅區秀才路攔截到許男，並在他騎乘的機車箱內，發現一個女用紅色化妝包，許男無法解釋為何一個大男人會持有化妝包，警方認為一定有鬼，經搜索後，果然在化妝包內搜出1把貝瑞塔制式手槍、子彈3顆及安非他命殘渣1包。

警方調查，家住桃園市楊梅區的許男，自從婚姻破碎之後，便沉溺於毒品之中，導致許男平日疑神疑鬼，深怕仇家前來尋仇，尤其日前他在桃園地區因細故與當地角頭產生嫌隙，許男為避免遭到報復襲擊，所以四處借槍，擁槍自重，並藉以防備求自保。全案訊後，依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)