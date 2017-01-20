子青CP太閃 張書豪簡嫚書變電燈泡
演員徐鈞浩與曹晏豪在戲劇「天黑請閉眼」互動曖昧，被稱為「子青CP」，徐鈞浩不僅用眼神示愛，還會拍曹晏豪屁股，同劇演出的演員張書豪、簡嫚書都變成電燈泡。
植劇場「天黑請閉眼」由張書豪、簡嫚書、曹晏豪、徐鈞浩主演，劇情如火如荼尋找連環命案凶手，其中徐鈞浩與曹晏豪飾演的「李子碩」及「周若青」互動引起關注。
為詮釋「李子碩」及「周若青」之間關係，曹晏豪表示，每次徐鈞浩經過他身邊時，都會拍他的屁股，大喊「若青是我的」；徐鈞浩笑認當他在「李子碩」角色狀態下，都有種「周若青現在也太迷人了吧」的心態，讓曹晏豪直呼徐鈞浩也太入戲。
宣傳時為避免劇情破哏，「李子碩」與「周若青」關係不能搶先曝光，但眼尖觀眾已發現「李子碩」對「周若青」態度不一樣。
徐鈞浩表示，戲裡不能直白展現感情，只能靠眼神傳達，「現場還在準備、調光的時候，我就是一直看著若青」，讓一旁的張書豪和簡嫚書都受不了，直喊「子碩這樣一直看著若青，真的愛上他了啦」。1060120
(中央社)
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