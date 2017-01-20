全國英文單字賽奪冠 樹德家商六連霸

樹德家商自2011年參加高中組榮獲團體總冠軍以來，年年得冠，去年底參加全國英文單字大賽再傳捷報，贏得2016團體總冠軍寶座，完成6連霸，圖為獲獎學生合影。（校方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月20日

樹德家商自2011年參加高中組榮獲團體總冠軍以來，年年得冠，去年底參加全國英文單字大賽再傳捷報，贏得2016團體總冠軍寶座，完成6連霸。

35名參賽學生因有著共同的興趣及目標，並肩作戰培養出深厚的革命情感，大家相互鼓勵打氣，且常利用平時午休或放學後持續練習，假日時還會邀約整理筆記、記憶英文單字，彼此分享方法，過程很辛苦卻收穫滿滿。

校長陳茂霖表示，全面提升學生英語能力與國際接軌是校方英文教學目標，除設立校園全民英檢與多益課程，按程度分班教學提升學生英文實力，協助學生取得證照，並全力打造適性的英語學習環境，還大力支持各項英語競賽，應用英語科同學因此可以再創佳績。

陳茂霖說，應用英語科已把增進英文單字當成學習方向，希望透過大量的閱讀課程學習，培育學生精準運用英文單字的能力，並輔以電腦軟體協助學生有效率的記憶英文單字，同時提升學生英語表達上更深更廣的字彙運用，並應用至英語的聽、說、讀、寫技巧上，提升學生全方位的能力。

另外，高中組個人賽第3名的黃盈樺，首次參賽即獲得佳績，因持續增加英文單字量，對英文有高度興趣，就讀樹德英文班後每天都閱讀英文雜誌，善用學校網路上的免費資源做英文試題，借閱或購買原文小說，來增加聽說讀寫能力。1060120

(中央社)