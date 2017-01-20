年金改革國是會議 府周邊交管看這裡

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台北市警局配合國家年金改革委員會於總統府舉辦「國是會議」，今晚10時起至22日進行周邊交管，呼籲民眾提早改道。

國是會議預計22日舉行，警方提前交管，第一階段從20日晚上10時至22日凌晨0時，會視狀況彈性實施人、車管制；從22日0時至當天晚上10時進行第二階段管制，採人、車管制。

警方表示，管制區域為北起衡陽路、常德街(含)以南；中山南路、羅斯福路(不含)以西；愛國西路、博愛路(含)、南海路(不含)以北；中華路(不含)以東等所圍區域；至於擴大管制區域則為忠孝西、東路以南，林森南路以西，南海路、和平西路以北，中華路以東等區域，視狀況管制疏導。

警方指出，建議東西向車流，改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；南北向車流改道行駛中華路、西寧南、北路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路。

管制時間內要前往台大醫院東址民眾，由林森南路或杭州南路轉徐州路進出；要往西址及兒童醫院民眾，由公園路轉常德街或青島西路進入。

至於管制區內停車格位，北市停車管理工程處配公告21日0時起至1月22日晚上10時，會場周邊的貴陽街（博愛路至懷寧街段）、寶慶路（博愛路至懷寧街段）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）及博愛路（寶慶路至貴陽街）(以上均含道路)汽、機車停車格位「禁止停車」，到時警方會加強取締。

捷運部分，從21日晚上10時起至22日晚上8時止，關閉捷運「台大醫院站」1號及4號出口進入228和平公園側鐵門；「小南門站」3號、4號及「中正紀念堂站」7號出口，22日營運時段關閉(視狀況開啟)。

管制時間內行經相關路段路線公車，則配合改道行駛，詳情可上北市公共運輸處（http://www.pto.gov.taipei/）或北市政府交通局（http://www.dot.gov.taipei/）網站查詢。

警方呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守各路口員警指揮疏導。1060120

(中央社)