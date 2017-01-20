蒙地卡羅拉力賽釀悲劇 觀眾遭撞死

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摩納哥蒙地卡羅拉力賽（Rallye Monte-Carlo）主辦單位表示，一名觀眾在第1階段賽程遭撞身亡。

美聯社報導，主辦單位表示，紐西蘭車手帕頓（Hayden Paddon）駕駛的車輛昨晚在2階段中的第1階段賽程撞上一名觀眾。

帕頓所屬的現代汽車車隊隨後將帕頓的車撤賽，「以示尊重」。車隊表示，帕頓的車駛上一層薄冰，撞向山腰。

帕頓表示，他對這起意外感到「相當哀痛」。1060120

(中央社)