2位金獎導演加持 台中造浪池不《沉默》！

電影《沉默》取景台中造浪池，導演馬丁史柯西斯（中）說，有機會想拍攝台灣當代的都會故事。（圖／台中市府提供）

「台中、台北對我來說十分特別！」電影《沉默》導演馬丁史柯西斯（右二）感謝有了台灣的協助，才能成就這部影片。（圖／台中市府提供）

金獎導演李安在台中拍攝《少年PI的奇幻漂流》時運用的造浪池，在奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯新片《沉默》重現，台中市府新聞局提供多項行政支援，協助該劇組完成拍攝計畫，這也是繼導演李安《少年PI的奇幻漂流》後，台中再度接待大型國際劇組製作團隊，展現台中影視產業的軟實力。

「下次有機會，想拍攝台灣當代的都會故事，因為像是台中、台北對他來說十分特別！」馬丁史柯西斯說，台中和台北除了有都會風貌也有自然風景，如果有適切的題材、故事的話，很想去詮釋對於台灣城市的感覺。

馬丁史柯西斯為何會選在台中拍片？新聞局表示，《沉默》全片都在台灣取景拍攝，源於導演李安引薦馬丁史柯西斯的劇組到台中拍片，李安助理暨該片製片李良山的帶領下，馬丁與重要劇組幹部前來台中造浪池勘景，對台中拍片環境很滿意。

馬丁史柯西斯今天在製片艾瑪寇斯柯芙、編劇傑伊庫克斯的陪同下出席宣傳記者會，拍片期間積極協拍的台中市政府，也由台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳代表出席致意。

馬丁史柯西斯表示，很高興能把《沉默》的成果帶回到台灣，這個拍攝計畫在他心中醞釀近30年，如果沒有台灣豐富的天然風景與協助，就無法拍攝完成，因此這部片子與台灣緊緊相關。

原位於水湳經貿園區的造浪池在《沉默》完成拍攝後，已納入市府投入約7.8億經費在霧峰新建的「中台灣影視基地」計畫，不僅擴充造浪池使用功能，更提供包括2座大型攝影棚、1座中型攝影棚、深水池、工作坊、支援服務辦公空間以及劇組住宿空間等完善影視拍攝設施與機能，去年10月20日開工，工程進度超前4.47%，已達5.67%，107年中完工後將成為全國首座由政府興建、民間營運的專業電影拍攝基地。

為確保中台灣影視基地完工後順利營運，新聞局依「促進民間參與公共建設法」相關程序，於去年10月公告進行OT招商，已有國內知名片廠參與投標，正辦理議約作業，未來專業民間團隊進駐營運後，將可彙集技術、設備、人力等產業資源，結合在地大專院校建構產學合作機制，扶植台灣電影技術人才，吸引國際劇組來台拍攝，讓台中成為名符其實的國際級影視城市。

(中時)