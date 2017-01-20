奈及利亞與我國持續協商 駐館仍在首都

我駐奈及利亞代表處日前傳出遭奈國政府要求遷出首都，並拿掉「中華民國」稱號，外交部隨即派員前往奈及利亞協商，據了解，我國代表處仍然在首都阿布加（Abuja），也未更名，「現狀就是雙方僵在那邊」。

知情人士透露，奈及利亞需要來自中國的援助，2003、2008年他們就提出要求我代表處改名，那時候我們挺住了，所以整起風波不是突發事件，而是一直持續的事件。

知情人士指出，我們與奈及利亞的關係沒有惡化，但也沒有變好，就是僵在那邊，這次再起風波主要還是因為中國外長王毅訪問奈國的原因。他強調，奈及利亞人口有1.7億，是非洲人口最多國家，我國在當地自然有利益要捍衛。

(中時)