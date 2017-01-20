眷村年菜美食 楊媽媽獅子頭最火紅
春節腳步近了，眷村美食最具年味。「精忠2村」76歲楊吳阿梅的眷村私房菜炸獅子頭，在台南眷村美食節中，最是火紅，每天熱銷3000多顆；另外，每年這個時候，她也要製作上千斤的臘肉，讓左右鄰居享受過節的滋味。
台灣眷村改建為國宅，也讓眷村的年節私房菜如獅子頭、臘肉、鹹豬肉、香腸、陽春麵和 水餃，逐漸失傳，而且經過數代的傳承，滋味也逐漸失真，許多在外打拼的眷村子弟，在逢年過節時，也特別懷念眷村的老滋味，總會特別懷念。
以前住在永康精忠2村的楊吳阿梅，年輕時就與丈夫擺麵攤養活全家，她有一手好手藝，30多年來，每年的春節，都要製作上千斤的臘肉、香腸和鹹豬肉，賣給左右鄰居，因為她的老滋味，是精忠眷村子弟過年不能少的味道。
楊吳阿梅說，眷村子弟都很重視年節，每逢春節，眷村媽媽們，更是要準備獅子頭、臘肉、鹹豬肉和香腸等老滋味與全家一起享用，這也是永康區成功里長金冠宏，今年仍持續舉辦「眷村美食節」的原因。
楊吳阿梅最受歡迎的眷村老味道，就是獅子頭，目前她的兒子楊宗豪，已經得到真傳，平時就在永康中華一路217號前販賣，楊媽媽的獅子頭，均選用上等的豬後腿肉，加上特殊的香料，無論是煮大白菜、或是用炸的， 都有一股濃濃的眷村味。
楊吳阿梅10多年前，開始將她製作的炸獅子頭拿出來賣後， 即大受歡迎，平時每天生意都非常好，近日在「台南眷村美食節 」中，每天都熱銷3000多顆，得全家總動員，才能應付客人的需求。
(中時)
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