自治條例通過 新北原住民文化與就業更保障
新北市議會20日三讀通過「新北市原住民族文化發展自治條例」與「新北市保障原住民就業自治條例」，市長朱立倫表示，原住民族文化是台灣珍貴的資產，不僅是原住民族人，社會各界都應共同協助原住民族文化的保存及推廣，感謝議會不分黨派的支持，也再次宣示對於新北市原住民族人照顧的決心，並讓新北市真正成為原住民的新故鄉。
原民局表示，新北市原住民族文化發展自治條例全文16條，對於原住民族文化的保存與發展，除應尊重各族群之傳統外，條文中也明訂市政府應合理寬列預算，並顧各族群文化之公平發展，不得因人口、地域而有差別待遇。
另市政府應召開文化會議，以聽取各界對於原住民族文化政策之建言，及友善提供環境及場域讓原住民族人或團體能在都市地區自力傳承傳統文化，並透過獎勵及表揚措施來鼓勵各界共同推廣原住民族文化。
新北市保障原住民就業自治條例則在中央原住民族工作權保障法架構下，新北市更制定積極及具體的保障措施，如政府機關進用比例、政府採購的承攬，在條件及門檻上均優於現行的原住民族工作權保障法；條文中也訂定市政府在原住民職業訓練、就業輔導上，必須主動協助及給予必要的扶助。
原民局表示，新北市政府目前已是全國各行政機關中進用具公務人員任用資格原住民最多的政府機關，並率全國之先在新北市設立了10個都會型的原住民老人日間關懷據點，日前全市第32個日間公共托老中心在樹林區正式啓用，也是由原住民老人日間關懷據點輔導升級成立，今日二項法案完成三讀，對原住民族權益的維護及照顧又邁向了一大步。
(中時)
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