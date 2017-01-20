澳網直落二取勝 詹詠然混雙晉16強
台灣網球女將詹詠然與搭檔今天在澳網混雙賽事，以直落二的盤數擊敗對手，順利晉級16強。
2017年首場網球大滿貫賽事的澳洲公開賽（Australian Open），16日起在澳洲的墨爾本進行。
詹詠然和波蘭選手庫柏特（Lukasz Kubot）的組合，今天對上地主澳洲選手加芙麗洛娃（Daria Gavrilova）與沙維爾（Luke Saville）的組合，
比賽開打後，雙方前7局各自保發，4比3領先的詹詠然/庫柏特在第8局破發成功，取得5比3領先，接下來兩人又成功保發，先以6比3拿下首盤。
次盤，詹詠然/庫柏特在第1局就先破發成功，第2局保發後，取得2比0領先，之後雙方各自保發，第6局到第8局間，雙方各自破發成功，第9局、第10局又各自保發，雙方戰成5比5平手，關鍵第11局，詹詠然/庫柏特成功破了對手發球局，第12局再順利保發，以7比5鎖定勝利。
最終詹詠然/庫柏特就以6比3、7比5擊敗對手，順利晉級16強。1060120
(中央社)
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