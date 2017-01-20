705路線低地版公車 下周一上路

新北市公車705「三峽－西門」全線更換為低地版公車，第一批12輛將在1月23日正式上路，台北客運也將在每輛新車配置100張票卡免費贈送給搭車乘客，民眾可注意車頂懸掛小國旗車輛，即為新車。

台北客運表示，公司在新北市政府交通局輔導及補貼下，逐步將行駛平面道路的275副、706、779、812、889、981等路線更換為低地板公車，加上705線，行駛三峽區平面道路的低地板公車完成比例已高達9成。

另外在板橋中山路至台北疏運廊帶上，公司除原234線已全線以低地板公車行駛外，本次705線也全線汰換，使得該公司行駛板橋中山路幹線之234、705線全部都是低地板公車，便利民眾搭乘。

705線採用日系低地板公車，車廂內設置2個輪椅專用停放區，提供完整無障礙乘車環境。

(中時)